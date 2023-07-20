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Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад - РИА Новости, 20.07.2023

Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

Барнаульский зоопарк показал полуторамесячных котят пумы, которые едят мясо. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:01

2023-07-20T10:01

2023-07-20T10:55

хорошие новости

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самара

самарская область

сергей писарев

дмитрий азаров

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БАРНАУЛ, 20 июл — РИА Новости. Барнаульский зоопарк показал полуторамесячных котят пумы, которые едят мясо. Фото и видео детенышей опубликовали в телеграм-канале учреждения. На нем котята едят мясо с рук сотрудницы зверинца. А один из них, судя по кадрам, даже немного поцарапал свою кормилицу. "Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо", — говорится в сообщении. Пополнение в семье канадских пум случилось 2 июня — трое малышей появились у Кнопы и Рони. Ранее, на Пасху, детеныши родились одновременно в семьях тигров и львов. Одного из львят директор зоопарка Сергей Писарев подарил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Малыша назвали Алтай. Теперь он живет в зоопарке Самары.

барнаул

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

барнаул, самара, самарская область, сергей писарев, дмитрий азаров