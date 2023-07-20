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Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад - РИА Новости, 20.07.2023
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Хорошие новости
 
10:01 20.07.2023 (обновлено: 10:55 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/puma-1885218513.html
Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад
Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад - РИА Новости, 20.07.2023
Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад
Барнаульский зоопарк показал полуторамесячных котят пумы, которые едят мясо. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:01
2023-07-20T10:55
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БАРНАУЛ, 20 июл — РИА Новости. Барнаульский зоопарк показал полуторамесячных котят пумы, которые едят мясо. Фото и видео детенышей опубликовали в телеграм-канале учреждения. На нем котята едят мясо с рук сотрудницы зверинца. А один из них, судя по кадрам, даже немного поцарапал свою кормилицу. "Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо", — говорится в сообщении. Пополнение в семье канадских пум случилось 2 июня — трое малышей появились у Кнопы и Рони. Ранее, на Пасху, детеныши родились одновременно в семьях тигров и львов. Одного из львят директор зоопарка Сергей Писарев подарил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Малыша назвали Алтай. Теперь он живет в зоопарке Самары.
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барнаул, самара, самарская область, сергей писарев, дмитрий азаров
Хорошие новости, Барнаул, Самара, Самарская область, Сергей Писарев, Дмитрий Азаров
Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

Барнаульский зоопарк показал, как родившиеся полтора месяца назад котята пумы едят мясо

© Фото : Барнаульский Зоопарк/TelegramКотята пумы в Барнаульском зоопарке
Котята пумы в Барнаульском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Барнаульский Зоопарк/Telegram
Котята пумы в Барнаульском зоопарке
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 июл — РИА Новости. Барнаульский зоопарк показал полуторамесячных котят пумы, которые едят мясо.
Фото и видео детенышей опубликовали в телеграм-канале учреждения. На нем котята едят мясо с рук сотрудницы зверинца. А один из них, судя по кадрам, даже немного поцарапал свою кормилицу.
"Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо", — говорится в сообщении.
Пополнение в семье канадских пум случилось 2 июня — трое малышей появились у Кнопы и Рони.
Ранее, на Пасху, детеныши родились одновременно в семьях тигров и львов. Одного из львят директор зоопарка Сергей Писарев подарил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Малыша назвали Алтай. Теперь он живет в зоопарке Самары.
 
Хорошие новостиБарнаулСамараСамарская областьСергей ПисаревДмитрий Азаров
 
 
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