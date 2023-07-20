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Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
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21:34 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html
Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море
Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:34
2023-07-20T21:34
космос - риа наука
россия
джон кирби
оон
зерновая сделка
россельхозбанк
swift
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует гражданские корабли идущие в сторону или из украинских портов в Черном море. "Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы", - сказал Кирби. "Мы продолжаем призвать РФ вернуться в зерновую сделку. Будем следить за тем, как они (Россия - ред.) будут вести себя в этом отношении. Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет", - добавил он. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html
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космос - риа наука, россия, джон кирби, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, владимир путин, анатолий антонов, черное море, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Джон Кирби, ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Черное море, США
Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море

Кирби не стал говорить о действиях США в случае провокаций в Черном море

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует гражданские корабли идущие в сторону или из украинских портов в Черном море.
«
"Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы", - сказал Кирби.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Вчера, 19:41
«
"Мы продолжаем призвать РФ вернуться в зерновую сделку. Будем следить за тем, как они (Россия - ред.) будут вести себя в этом отношении. Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет", - добавил он.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море,
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Вчера, 13:14
 
Космос - РИА НаукаРоссияДжон КирбиООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTВладимир ПутинАнатолий АнтоновЧерное мореСША
 
 
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