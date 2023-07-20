https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html

Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море

Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023

Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:34

2023-07-20T21:34

2023-07-20T21:34

космос - риа наука

россия

джон кирби

оон

зерновая сделка

россельхозбанк

swift

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7c77dbab7baeff145439e03f9e53b7.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует гражданские корабли идущие в сторону или из украинских портов в Черном море. "Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы", - сказал Кирби. "Мы продолжаем призвать РФ вернуться в зерновую сделку. Будем следить за тем, как они (Россия - ред.) будут вести себя в этом отношении. Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет", - добавил он. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море, Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html

https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, джон кирби, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, владимир путин, анатолий антонов, черное море, сша