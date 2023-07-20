Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море
Кирби не стал говорить о действиях США в случае провокаций в Черном море
© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос о том, какими будут действия США в случае, если Россия атакует гражданские корабли идущие в сторону или из украинских портов в Черном море.
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"Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы", - сказал Кирби.
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"Мы продолжаем призвать РФ вернуться в зерновую сделку. Будем следить за тем, как они (Россия - ред.) будут вести себя в этом отношении. Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет", - добавил он.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вопреки озвучиваемой в США информации, Россия не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море,
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.