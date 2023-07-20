https://ria.ru/20230720/proval-1885209680.html

"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ

"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:07

2023-07-20T09:07

2023-07-20T09:32

в мире

киев

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", — говорится в материале.Как указал эксперт, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление."Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление", — отметил отставной офицер НАТО.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы.

https://ria.ru/20230720/reb-1885192007.html

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в мире, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины