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"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
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09:07 20.07.2023 (обновлено: 09:32 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/proval-1885209680.html
"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ
"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:07
2023-07-20T09:32
в мире
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.&quot;Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва&quot;, — говорится в материале.Как указал эксперт, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление.&quot;Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление&quot;, — отметил отставной офицер НАТО.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы.
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в мире, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Ничего не могут". Офицер НАТО объяснил причину провала наступления ВСУ

Офицер Атламазоглу: ВСУ не достигли успеха в наступлении из-за российских линий обороны

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.
«

"Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", — говорится в материале.

Как указал эксперт, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление.
«

"Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление", — отметил отставной офицер НАТО.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы.
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