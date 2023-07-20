Рейтинг@Mail.ru
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 20.07.2023 (обновлено: 10:09 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/prosba-1885198059.html
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика - РИА Новости, 20.07.2023
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика
Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:55
2023-07-20T10:09
в мире
украина
москва
киев
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884480576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68b2e1ad26c9e8f268e7f5c5189fc552.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.&quot;Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?&quot; — возмутился политик.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Филиппо не раз выступал за урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта поставками оружия и спонсированием Киева.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884480576_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a72d136e3efd7e0c58a4c197ce5d850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, f-16
В мире, Украина, Москва, Киев, F-16
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика

Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.
«

"Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?" — возмутился политик.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Филиппо не раз выступал за урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта поставками оружия и спонсированием Киева.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине
Вчера, 18:48
 
В миреУкраинаМоскваКиевF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала