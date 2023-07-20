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"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика - РИА Новости, 20.07.2023
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика
Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:55
2023-07-20T05:55
2023-07-20T10:09
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?" — возмутился политик.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Филиппо не раз выступал за урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта поставками оружия и спонсированием Киева.
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В мире, Украина, Москва, Киев, F-16
"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика
Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники