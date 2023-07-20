https://ria.ru/20230720/prosba-1885198059.html

"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика

"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика - РИА Новости, 20.07.2023

"Сумасшедший". Новые требования Зеленского шокировали французского политика

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:55

2023-07-20T05:55

2023-07-20T10:09

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f-16

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?" — возмутился политик.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Филиппо не раз выступал за урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта поставками оружия и спонсированием Киева.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

украина

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