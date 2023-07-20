https://ria.ru/20230720/prigovor-1885305559.html
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство - РИА Новости, 20.07.2023
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство
Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:45
2023-07-20T15:45
2023-07-20T15:50
воронежская область
генеральная прокуратура рф
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.По данным следствия, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району, ранив одного из полицейских. При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен.Злоумышленнику предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Мирского. В октябре 2022 года его дело поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые 7 июня признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения."Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: 3 года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей", - сказал представитель прокуратуры.Кроме того, по его словам, суд удовлетворил иск ГУМВД России по Воронежской области о возмещении причиненного ущерба на сумму 424 тысячи рублей, а также иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 3 миллиона рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, генеральная прокуратура рф, происшествия
Воронежская область, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство
Житель Воронежской области получил пожизненный срок за убийство семьи в 2021 году
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.
По данным следствия, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району
, ранив одного из полицейских. При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен.
Злоумышленнику предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".
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Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Мирского. В октябре 2022 года его дело поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые 7 июня признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: 3 года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей", - сказал представитель прокуратуры.
Кроме того, по его словам, суд удовлетворил иск ГУМВД России
по Воронежской области о возмещении причиненного ущерба на сумму 424 тысячи рублей, а также иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 3 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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