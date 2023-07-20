https://ria.ru/20230720/prigovor-1885305559.html

Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство

Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство - РИА Новости, 20.07.2023

Житель Воронежской области получил пожизненный срок за тройное убийство

Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:45

2023-07-20T15:45

2023-07-20T15:50

воронежская область

генеральная прокуратура рф

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.По данным следствия, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району, ранив одного из полицейских. При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен.Злоумышленнику предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Мирского. В октябре 2022 года его дело поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые 7 июня признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения."Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: 3 года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей", - сказал представитель прокуратуры.Кроме того, по его словам, суд удовлетворил иск ГУМВД России по Воронежской области о возмещении причиненного ущерба на сумму 424 тысячи рублей, а также иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 3 миллиона рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html

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воронежская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, генеральная прокуратура рф, происшествия