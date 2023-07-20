https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html

Житель Якутии получил 25 лет за двойное убийство и изнасилование

Житель Якутии получил 25 лет за двойное убийство и изнасилование - РИА Новости, 20.07.2023

Житель Якутии получил 25 лет за двойное убийство и изнасилование

Житель Алданского района Якутии приговорен судом к 25 годам колонии за двойное убийство и изнасилование, совершенные 20 лет назад, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:38

2023-07-20T14:38

2023-07-20T14:38

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россия

алданский район

здоровье - общество

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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Житель Алданского района Якутии приговорен судом к 25 годам колонии за двойное убийство и изнасилование, совершенные 20 лет назад, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным прокуратуры, Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Алданского районного суда по уголовному делу в отношении местного жителя. "В суде установлено, что в 2001 и 2002 годах в разное время мужчина в различных местах Алданского района совершил убийство и изнасилование двух девушек 17 и 16 лет", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что ранее с жертвами он не был знаком. В каждом случае мужчина убивал их ножом, после чего насиловал и оставлял на месте совершения преступления. "Судом первой инстанции он осужден по п. п. "а, к" ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряжённое с изнасилованием), п. "д" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Верховным судом республики с учетом мнения прокурора приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения, он вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/arest-1881979294.html

https://ria.ru/20230720/ubiystva-1885272456.html

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происшествия, россия, алданский район, здоровье - общество