https://ria.ru/20230720/prestupleniya-1885296944.html
Иностранные государства не замечают преступлений Киева, заявили в СПЧ
Иностранные государства не замечают преступлений Киева, заявили в СПЧ - РИА Новости, 20.07.2023
Иностранные государства не замечают преступлений Киева, заявили в СПЧ
Преступная политика Киева совершается с молчаливого согласия иностранных государств, а международные организации не замечают преступлений режима, а если... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:19
2023-07-20T15:19
2023-07-20T15:20
киев
москва
россия
александр брод
московское бюро по правам человека
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Преступная политика Киева совершается с молчаливого согласия иностранных государств, а международные организации не замечают преступлений режима, а если замечают, то не реагируют в должной мере, считает член Совета по правам человека при президенте РФ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. "Политика украинского руководства стала возможной исключительно с молчаливого согласия иностранных государств, оказывающих прямую финансовую, военную поддержку действующей власти, а также крупных международных организаций, которые на протяжении многих лет не замечают преступления киевского режима, применяемые методы запугивания миллионов граждан Донбасса", - сказал Брод в ходе круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где был представлен экспертный доклад о военных преступлениях Украины в 2014-2023 годах. По его мнению, если же все-таки международное сообщество реагирует на преступления режима, то реакция весьма мягкая. "Если же эти преступления замечаются, то следуют весьма мягкие, абсолютно ни к чему не призывающие заявления и никаких санкций, мер ответственности также со стороны международного сообщества нет", - отметил Брод.
https://ria.ru/20230718/kiev-1884836486.html
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киев, москва, россия, александр брод, московское бюро по правам человека
Киев, Москва, Россия, Александр Брод, Московское бюро по правам человека
Иностранные государства не замечают преступлений Киева, заявили в СПЧ
Брод: преступная политика Киева ведется с молчаливого согласия иностранных государств