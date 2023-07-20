https://ria.ru/20230720/pozhar-1885299359.html

Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи потушили

Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи потушили - РИА Новости, 20.07.2023

Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи потушили

Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:28

2023-07-20T15:28

2023-07-20T15:28

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в ведомстве сообщили, что в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149 загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 11.31 на место были отправлены первые подразделения. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали. "В 14.10 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС. К тушению возгорания привлекались 24 человека, 9 единиц техники. Пожар не затронул "Племенной форелеводческий завод "Адлер", находящийся в районе возгорания, говорили РИА Новости в отделении предприятия. Как позже добавили в главке МЧС, пострадавших при возгорании нет. По данным Упрдор "Черноморье", из-за возгорания на подстанции движение на участке трассы скоростного направления А-149 Адлер-Красная Поляна пока не возобновлено, машины перенаправляют на одноименную трассу, не предназначенную для скоростного движения.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885192890.html

сочи

россия

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)