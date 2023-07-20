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Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться - РИА Новости, 20.07.2023
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06:26 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/postavki-1885199123.html
Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться
Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться - РИА Новости, 20.07.2023
Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться
Зерновая сделка позволяла вывозить украинское зерно по морю, теперь же при отправке сухопутным маршрутом зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:26
2023-07-20T06:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
зерновая сделка
европа
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Зерновая сделка позволяла вывозить украинское зерно по морю, теперь же при отправке сухопутным маршрутом зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Эксперт напомнил, что зерно экспортировалось с Украины через черноморские порты в рамках зерновой сделки с Россией, а также возилось наземным транспортом, включая железнодорожный. "Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться", - отметил он. Несмотря на то, что зерна, как и оружия, стало несколько меньше, Безбородов напомнил и о прочих "претендентах" на выезд из страны. "Тем более у Украины остались еще руда, немного леса и люди, которые стараются покинуть пределы страны всеми видами транспорта, включая железнодорожный", - добавил он. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Кроме того, во вторник Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Безбородов прокомментировал, что в отсутствие действующих портов на Черном море Украина полностью лишается морской логистики. В этом случае, по его мнению, экспорт для нее возможен по реке Дунай и сухопутному маршруту.
https://ria.ru/20230720/antonov-1885193536.html
https://ria.ru/20230718/koreya-1884777730.html
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россия, украина, зерновая сделка, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Зерновая сделка, Европа, В мире
Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться

Эксперт Безбородов: поставка оружия на Украину без зерновой сделки может усложниться

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Зерновая сделка позволяла вывозить украинское зерно по морю, теперь же при отправке сухопутным маршрутом зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Эксперт напомнил, что зерно экспортировалось с Украины через черноморские порты в рамках зерновой сделки с Россией, а также возилось наземным транспортом, включая железнодорожный.
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"Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться", - отметил он.
Несмотря на то, что зерна, как и оружия, стало несколько меньше, Безбородов напомнил и о прочих "претендентах" на выезд из страны. "Тем более у Украины остались еще руда, немного леса и люди, которые стараются покинуть пределы страны всеми видами транспорта, включая железнодорожный", - добавил он.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Кроме того, во вторник Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве.
Безбородов прокомментировал, что в отсутствие действующих портов на Черном море Украина полностью лишается морской логистики. В этом случае, по его мнению, экспорт для нее возможен по реке Дунай и сухопутному маршруту.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗерновая сделкаЕвропаВ мире
 
 
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