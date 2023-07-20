Эксперт рассказал, что поставки оружия Киеву могут усложниться
Эксперт Безбородов: поставка оружия на Украину без зерновой сделки может усложниться
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Зерновая сделка позволяла вывозить украинское зерно по морю, теперь же при отправке сухопутным маршрутом зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Эксперт напомнил, что зерно экспортировалось с Украины через черноморские порты в рамках зерновой сделки с Россией, а также возилось наземным транспортом, включая железнодорожный.
"Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться", - отметил он.
Несмотря на то, что зерна, как и оружия, стало несколько меньше, Безбородов напомнил и о прочих "претендентах" на выезд из страны. "Тем более у Украины остались еще руда, немного леса и люди, которые стараются покинуть пределы страны всеми видами транспорта, включая железнодорожный", - добавил он.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Кроме того, во вторник Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве.
Безбородов прокомментировал, что в отсутствие действующих портов на Черном море Украина полностью лишается морской логистики. В этом случае, по его мнению, экспорт для нее возможен по реке Дунай и сухопутному маршруту.