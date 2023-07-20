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Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
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03:55 20.07.2023 (обновлено: 09:28 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/poslanie-1885195260.html
Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ
Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ
Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:55
2023-07-20T09:28
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News.Австралиец из интернационального легиона ВСУ, который ради собственной безопасности представился выдуманным позывным Буш, рассказал в программе The World Today на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам "угрожают последствиями" за распространение информации о "некомпетентности командиров ВСУ".&quot;Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы&quot;, — возмутился он из-за действий командиров ВСУ.Наемник сообщил журналистам, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.
https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ

ABC News: австралийский наемник сообщил о произволе командиров ВСУ, рискуя своей жизнью

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News.
Австралиец из интернационального легиона ВСУ, который ради собственной безопасности представился выдуманным позывным Буш, рассказал в программе The World Today на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам "угрожают последствиями" за распространение информации о "некомпетентности командиров ВСУ".
«

"Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы", — возмутился он из-за действий командиров ВСУ.

Наемник сообщил журналистам, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.
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