Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ
ABC News: австралийский наемник сообщил о произволе командиров ВСУ, рискуя своей жизнью
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News.
Австралиец из интернационального легиона ВСУ, который ради собственной безопасности представился выдуманным позывным Буш, рассказал в программе The World Today на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам "угрожают последствиями" за распространение информации о "некомпетентности командиров ВСУ".
«
"Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы", — возмутился он из-за действий командиров ВСУ.
Наемник сообщил журналистам, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.