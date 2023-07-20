https://ria.ru/20230720/poslanie-1885195260.html

Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ

Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

Наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить на родину пугающий факт о ВСУ

Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:55

2023-07-20T03:55

2023-07-20T09:28

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_bff8578252440399f120ea68591a0ac5.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ, говорится в статье ABC News.Австралиец из интернационального легиона ВСУ, который ради собственной безопасности представился выдуманным позывным Буш, рассказал в программе The World Today на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам "угрожают последствиями" за распространение информации о "некомпетентности командиров ВСУ"."Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы", — возмутился он из-за действий командиров ВСУ.Наемник сообщил журналистам, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.

https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины