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Умер актер Владимир Портнов
Умер актер Владимир Портнов - РИА Новости, 20.07.2023
Умер актер Владимир Портнов
Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:36
2023-07-20T14:36
2023-07-20T15:25
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета".Артист ушел из жизни 14 июля, однако о произошедшем стало известно только сейчас. При этом источник не уточнил причину смерти актера.Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, а также около 30 в кино и на телевидении. Он ставил спектакли в театрах имени Маяковского и Станиславского и был главным режиссером в Театре на Малой Бронной. Актер впервые появился на экранах в 1982 году в мелодраме "Предел желаний". Одной из самых ярких работ в кино для него стала роль ювелира в "Узнике замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Некоторое время Портнов преподавал в Казанском театральном училище. В период с 1991 по 2002 год он жил и работал в Израиле, после чего вернулся на родину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, георгий юнгвальд-хилькевич, израиль, россия, знаменитости
Культура, Кино, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Израиль, Россия, Знаменитости
Умер актер Владимир Портнов
Умер актер из фильма "Узник замка Иф" Владимир Портнов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила
"Российская газета".
Артист ушел из жизни 14 июля, однако о произошедшем стало известно только сейчас. При этом источник не уточнил причину смерти актера.
Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, а также около 30 в кино и на телевидении. Он ставил спектакли в театрах имени Маяковского и Станиславского и был главным режиссером в Театре на Малой Бронной.
Актер впервые появился на экранах в 1982 году в мелодраме "Предел желаний". Одной из самых ярких работ в кино для него стала роль ювелира в "Узнике замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Некоторое время Портнов преподавал в Казанском театральном училище. В период с 1991 по 2002 год он жил и работал в Израиле, после чего вернулся на родину.