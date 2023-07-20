https://ria.ru/20230720/portnov-1885283749.html

Умер актер Владимир Портнов

Умер актер Владимир Портнов - РИА Новости, 20.07.2023

Умер актер Владимир Портнов

Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:36

2023-07-20T14:36

2023-07-20T15:25

культура

кино

георгий юнгвальд-хилькевич

израиль

россия

знаменитости

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета".Артист ушел из жизни 14 июля, однако о произошедшем стало известно только сейчас. При этом источник не уточнил причину смерти актера.Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, а также около 30 в кино и на телевидении. Он ставил спектакли в театрах имени Маяковского и Станиславского и был главным режиссером в Театре на Малой Бронной. Актер впервые появился на экранах в 1982 году в мелодраме "Предел желаний". Одной из самых ярких работ в кино для него стала роль ювелира в "Узнике замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Некоторое время Портнов преподавал в Казанском театральном училище. В период с 1991 по 2002 год он жил и работал в Израиле, после чего вернулся на родину.

израиль

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино, георгий юнгвальд-хилькевич, израиль, россия, знаменитости