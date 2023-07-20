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Умер актер Владимир Портнов - РИА Новости, 20.07.2023
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Культура
 
14:36 20.07.2023 (обновлено: 15:25 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/portnov-1885283749.html
Умер актер Владимир Портнов
Умер актер Владимир Портнов - РИА Новости, 20.07.2023
Умер актер Владимир Портнов
Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:36
2023-07-20T15:25
культура
кино
георгий юнгвальд-хилькевич
израиль
россия
знаменитости
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета".Артист ушел из жизни 14 июля, однако о произошедшем стало известно только сейчас. При этом источник не уточнил причину смерти актера.Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, а также около 30 в кино и на телевидении. Он ставил спектакли в театрах имени Маяковского и Станиславского и был главным режиссером в Театре на Малой Бронной. Актер впервые появился на экранах в 1982 году в мелодраме "Предел желаний". Одной из самых ярких работ в кино для него стала роль ювелира в "Узнике замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Некоторое время Портнов преподавал в Казанском театральном училище. В период с 1991 по 2002 год он жил и работал в Израиле, после чего вернулся на родину.
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кино, георгий юнгвальд-хилькевич, израиль, россия, знаменитости
Культура, Кино, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Израиль, Россия, Знаменитости
Умер актер Владимир Портнов

Умер актер из фильма "Узник замка Иф" Владимир Портнов

© Одесская киностудия (1988)Владимир Портнов в фильме "Узник замка Иф"
Владимир Портнов в фильме Узник замка Иф
© Одесская киностудия (1988)
Владимир Портнов в фильме "Узник замка Иф". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета".
Артист ушел из жизни 14 июля, однако о произошедшем стало известно только сейчас. При этом источник не уточнил причину смерти актера.
Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, а также около 30 в кино и на телевидении. Он ставил спектакли в театрах имени Маяковского и Станиславского и был главным режиссером в Театре на Малой Бронной.
Актер впервые появился на экранах в 1982 году в мелодраме "Предел желаний". Одной из самых ярких работ в кино для него стала роль ювелира в "Узнике замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Некоторое время Портнов преподавал в Казанском театральном училище. В период с 1991 по 2002 год он жил и работал в Израиле, после чего вернулся на родину.
 
КультураКиноГеоргий Юнгвальд-ХилькевичИзраильРоссияЗнаменитости
 
 
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