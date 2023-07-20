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Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи - РИА Новости, 20.07.2023
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19:35 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pomosch-1885358522.html
Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи
Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи - РИА Новости, 20.07.2023
Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:35
2023-07-20T19:35
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
нато
россия
сергей лавров
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырёх лет. "Мы предложили создать отдельную статью в Европейском фонде мира, чтобы предоставлять до пяти миллиардов евро в год в предстоящие четыре года на оборонные нужды Украины", - заявил Боррель по итогам очередного заседания глав МИД ЕС в Брюсселе в четверг. По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине. Боррель добавил, что детально этот вопрос будет обсуждаться на неофициальной министерской встрече Евросоюза в Испании. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительно 3,5 миллиарда евро для финансирования фонда. Как заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, поддержка Брюсселем Украины должна продолжиться и после завершения конфликта. Он предположил, что Европейский фонд мира, из которого ЕС оказывает помощь партнерам в разных страна мира, может превратиться в "Фонд обороны Украины". Боррель добавил, что необходимо продолжать усилия по модернизации украинской армии и подготовке ее военнослужащих. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884907650.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, россия, сергей лавров, брюссель, дмитрий песков
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Россия, Сергей Лавров, Брюссель, Дмитрий Песков
Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи

Глава дипломатии ЕС Боррель предложил выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырёх лет.
«
"Мы предложили создать отдельную статью в Европейском фонде мира, чтобы предоставлять до пяти миллиардов евро в год в предстоящие четыре года на оборонные нужды Украины", - заявил Боррель по итогам очередного заседания глав МИД ЕС в Брюсселе в четверг.
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По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине. Боррель добавил, что детально этот вопрос будет обсуждаться на неофициальной министерской встрече Евросоюза в Испании.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов.
В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительно 3,5 миллиарда евро для финансирования фонда.
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Как заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, поддержка Брюсселем Украины должна продолжиться и после завершения конфликта. Он предположил, что Европейский фонд мира, из которого ЕС оказывает помощь партнерам в разных страна мира, может превратиться в "Фонд обороны Украины". Боррель добавил, что необходимо продолжать усилия по модернизации украинской армии и подготовке ее военнослужащих.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОРоссияСергей ЛавровБрюссельДмитрий Песков
 
 
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