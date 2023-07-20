https://ria.ru/20230720/pomosch-1885222451.html

Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине

Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине - РИА Новости, 20.07.2023

Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что главы МИД ЕС в четверг примут политическое решение по финансированию военной помощи Украине из Европейского... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:20

2023-07-20T10:20

2023-07-20T10:20

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что главы МИД ЕС в четверг примут политическое решение по финансированию военной помощи Украине из Европейского фонда мира на ближайшие несколько лет. "Мы обсудим с (главой МИД Украины Дмитрием – ред.) Кулебой долгосрочные гарантии безопасности с нашей стороны, что означает увеличение Европейского фонда мира. Мы представили план по обеспечению финансовой поддержки Украины в предстоящие годы. Речь идет о большой сумме, я надеюсь, что министры поддержат это", - сообщил он. По словам Борреля, Украина нуждается в структурированной поддержке на много лет вперед.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз