https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши - РИА Новости, 20.07.2023
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:22
2023-07-20T19:22
2023-07-20T19:58
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885355918_0:95:2730:1631_1920x0_80_0_0_4b5fd1037ac178ab4e13eaa28b1aae36.jpg
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина, сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель. "Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы", — рассказала она. По словам Фигель, дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного пенсионера. Как уточняется, мужчина не мог назвать свое имя и стоять на ногах. При этом он сообщил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. По словам пресс-секретаря полиции, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок. Когда незадачливый мореплаватель протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html
https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885355918_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_12ecf84f8f7d7784e19db08b7b615b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
В Польше в семи километрах от России задержали пьяного мужчину на парусной лодке
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина, сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель.
"Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы", — рассказала она.
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
По словам Фигель, дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного пенсионера. Как уточняется, мужчина не мог назвать свое имя и стоять на ногах. При этом он сообщил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена.
По словам пресс-секретаря полиции, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок. Когда незадачливый мореплаватель протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Белорусско-польскую границу пытались пересечь восемь тысяч нелегалов