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Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши - РИА Новости, 20.07.2023
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19:22 20.07.2023 (обновлено: 19:58 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши - РИА Новости, 20.07.2023
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:22
2023-07-20T19:58
россия
польша
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ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина, сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель. "Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы", — рассказала она. По словам Фигель, дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного пенсионера. Как уточняется, мужчина не мог назвать свое имя и стоять на ногах. При этом он сообщил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. По словам пресс-секретаря полиции, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок. Когда незадачливый мореплаватель протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html
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россия, польша
Россия, Польша
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши

В Польше в семи километрах от России задержали пьяного мужчину на парусной лодке

© Pixabay / Dariusz Labuda Крыница-Морска, Польша
Крыница-Морска, Польша - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Pixabay / Dariusz Labuda
Крыница-Морска, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина, сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель.
"Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы", — рассказала она.
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По словам Фигель, дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного пенсионера. Как уточняется, мужчина не мог назвать свое имя и стоять на ногах. При этом он сообщил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена.
По словам пресс-секретаря полиции, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок. Когда незадачливый мореплаватель протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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