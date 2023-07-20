https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html

Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши

Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши - РИА Новости, 20.07.2023

Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши

Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:22

2023-07-20T19:22

2023-07-20T19:58

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польша

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ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Стражи порядка из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от границы с Россией, которой управлял 72-летний нетрезвый мужчина, сообщила пресс-секретарь местной полиции Каролина Фигель. "Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы", — рассказала она. По словам Фигель, дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль, который обнаружил на борту сильно пьяного пенсионера. Как уточняется, мужчина не мог назвать свое имя и стоять на ногах. При этом он сообщил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. По словам пресс-секретаря полиции, алкотестер показал наличие в организме мужчины почти двух промилле алкоголя. Его задержали и доставили в полицейский участок. Когда незадачливый мореплаватель протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html

https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html

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