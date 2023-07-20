https://ria.ru/20230720/polsha-1885259221.html

В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.07.2023

В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:53

2023-07-20T12:53

2023-07-20T13:58

варшава

белоруссия

польша

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля."Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

варшава

белоруссия

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варшава, белоруссия, польша, россия