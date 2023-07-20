https://ria.ru/20230720/polsha-1885259221.html
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
2023-07-20T13:58
варшава
белоруссия
польша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля."Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
варшава
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, белоруссия, польша, россия
Варшава, Белоруссия, Польша, Россия
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
В Кремле назвали переброску Польшей военных к границе с Белоруссией поводом для внимания
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля.
"Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию