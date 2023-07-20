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В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.07.2023
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12:53 20.07.2023 (обновлено: 13:58 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/polsha-1885259221.html
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T13:58
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белоруссия
польша
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля."Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
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варшава, белоруссия, польша, россия
Варшава, Белоруссия, Польша, Россия
В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

В Кремле назвали переброску Польшей военных к границе с Белоруссией поводом для внимания

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля.
"Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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7 июня, 15:48
 
ВаршаваБелоруссияПольшаРоссия
 
 
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