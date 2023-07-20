https://ria.ru/20230720/polozhenie-1885233572.html
Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении
Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении - РИА Новости, 20.07.2023
Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении
Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:10
2023-07-20T11:10
2023-07-20T11:10
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении. На данный момент до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. В случае принятия законопроекта во время действия военного положения подозреваемый в тяжких и особо тяжких преступлениях может быть задержан на срок до 30 суток. "Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания… подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, а в условиях военного положения подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления подлежит освобождению по истечении 30 суток с момента задержания", - также говорится в тексте поправок.
https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении
Комитет ГД одобрил поправки о задержании подозреваемых до 30 дней при военном положении
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении.
На данный момент до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
В случае принятия законопроекта во время действия военного положения подозреваемый в тяжких и особо тяжких преступлениях может быть задержан на срок до 30 суток.
"Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания… подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, а в условиях военного положения подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления подлежит освобождению по истечении 30 суток с момента задержания", - также говорится в тексте поправок.
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