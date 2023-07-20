https://ria.ru/20230720/polozhenie-1885233572.html

Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении

Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении - РИА Новости, 20.07.2023

Комитет ГД одобрил поправки о сроках задержания при военном положении

Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:10

2023-07-20T11:10

2023-07-20T11:10

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общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении. На данный момент до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. В случае принятия законопроекта во время действия военного положения подозреваемый в тяжких и особо тяжких преступлениях может быть задержан на срок до 30 суток. "Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания… подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, а в условиях военного положения подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления подлежит освобождению по истечении 30 суток с момента задержания", - также говорится в тексте поправок.

https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество