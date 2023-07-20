https://ria.ru/20230720/poligon-1885239864.html

Частота детонации на военном полигоне в Крыму снизилась

Частота детонации на военном полигоне в Крыму снизилась - РИА Новости, 20.07.2023

Частота детонации на военном полигоне в Крыму снизилась

Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется, отмечается существенное снижение частоты детонации, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:33

2023-07-20T11:33

2023-07-20T11:51

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется, отмечается существенное снижение частоты детонации, сообщает пресс-служба МЧС республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Принято решение более 2 тысяч человек эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда."Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", - говорится в сообщении.Спасатели продолжают обеспечивать пожарную безопасность в ближайших от полигона пяти населенных пунктах: Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково. В некоторых из них начато обследование территорий и объектов инфраструктуры на предмет повреждений и наличия взрывоопасных предметов. "По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома", - подчеркнули в ведомстве.В МЧС отметили, что в пунктах временного размещения на данный момент остаются около 70 человек, многие выехали к родным и знакомым.

https://ria.ru/20230719/krym-1884996790.html

https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html

кировский район

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия