https://ria.ru/20230720/pogoda-1885204881.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 20.07.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:18
2023-07-20T08:18
2023-07-20T08:18
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4dfcce78581f1b8af84de627a601fb04.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать тыловая часть уходящего антициклона. "В Москве облачно, с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура по-прежнему ниже нормы, в Москве плюс 19-21 градуса, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56c78c6df7e41eeb413ae7afdd5547ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 21 градуса