https://ria.ru/20230720/pogoda-1885204881.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 20.07.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:18

2023-07-20T08:18

2023-07-20T08:18

погода

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать тыловая часть уходящего антициклона. "В Москве облачно, с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура по-прежнему ниже нормы, в Москве плюс 19-21 градуса, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)