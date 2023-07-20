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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 20.07.2023
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08:18 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pogoda-1885204881.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 20.07.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:18
2023-07-20T08:18
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать тыловая часть уходящего антициклона. "В Москве облачно, с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура по-прежнему ниже нормы, в Москве плюс 19-21 градуса, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
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погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать тыловая часть уходящего антициклона.
"В Москве облачно, с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура по-прежнему ниже нормы, в Москве плюс 19-21 градуса, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
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