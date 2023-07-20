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Погибший в Москве мальчик познакомился с убийцей в церкви, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2023
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16:49 20.07.2023 (обновлено: 16:54 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/podrostok-1885321071.html
Погибший в Москве мальчик познакомился с убийцей в церкви, сообщил источник
Погибший в Москве мальчик познакомился с убийцей в церкви, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2023
Погибший в Москве мальчик познакомился с убийцей в церкви, сообщил источник
Погибший на юге Москвы мальчик и его предполагаемый убийца познакомились в церкви, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:49
2023-07-20T16:54
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший на юге Москвы мальчик и его предполагаемый убийца познакомились в церкви, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. В четверг СК РФ заявил, что к убийству подростка причастен его знакомый 2010 года рождения, мальчик во всем сознался. "По предварительной информации, оба мальчика росли без отцов. Дети познакомились в церкви, конфликтов у них не было", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая. Если выяснится, что ребенок в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям, то его поместят на принудительное лечение. В любом случае, уголовной ответственности он не понесет в силу возраста. Ранее источник РИА Новости сообщал, что, по предварительной версии, дети в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее, и все закончилось плачевно.
https://ria.ru/20230719/delo-1885174676.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибший в Москве мальчик познакомился с убийцей в церкви, сообщил источник

Источник: подросток, которого зарезал знакомый на юге Москвы, познакомился с ним в церкви

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший на юге Москвы мальчик и его предполагаемый убийца познакомились в церкви, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. В четверг СК РФ заявил, что к убийству подростка причастен его знакомый 2010 года рождения, мальчик во всем сознался.
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"По предварительной информации, оба мальчика росли без отцов. Дети познакомились в церкви, конфликтов у них не было", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая. Если выяснится, что ребенок в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям, то его поместят на принудительное лечение. В любом случае, уголовной ответственности он не понесет в силу возраста.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что, по предварительной версии, дети в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее, и все закончилось плачевно.
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