https://ria.ru/20230720/podrostok-1885221017.html

Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве

Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве - РИА Новости, 20.07.2023

Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве

Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы, не состоял на учёте в правоохранительных органах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:10

2023-07-20T10:10

2023-07-20T12:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы, не состоял на учёте в правоохранительных органах, рассказал РИА Новости информированный источник. Тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. В четверг СК РФ заявил, что к убийству подростка причастен его знакомый 2010 года рождения, он уже дал признательны показания. "По предварительным данным, задержанный не состоял на учёте в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства. Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что погибший мальчик тоже не состоял на учете, воспитывался мамой в благополучной семье.

https://ria.ru/20230718/dedushka-1884942338.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища 2023-07-20T10:10 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва