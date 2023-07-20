https://ria.ru/20230720/podrostok-1885221017.html
Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве
Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве
Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы, не состоял на учёте в правоохранительных органах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:10
2023-07-20T10:10
2023-07-20T12:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы, не состоял на учёте в правоохранительных органах, рассказал РИА Новости информированный источник. Тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. В четверг СК РФ заявил, что к убийству подростка причастен его знакомый 2010 года рождения, он уже дал признательны показания. "По предварительным данным, задержанный не состоял на учёте в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства. Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что погибший мальчик тоже не состоял на учете, воспитывался мамой в благополучной семье.
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москва
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Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища
Кадры с подростком, подозреваемым в убийстве товарища
2023-07-20T10:10
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Источник рассказал о подростке, задержанном за убийство мальчика в Москве
Подросток, задержанный по делу об убийстве мальчика в Москве не состоял на учете в полиции
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы, не состоял на учёте в правоохранительных органах, рассказал РИА Новости информированный источник.
Тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. В четверг СК РФ заявил, что к убийству подростка причастен его знакомый 2010 года рождения, он уже дал признательны показания.
"По предварительным данным, задержанный не состоял на учёте в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства.
Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что погибший мальчик тоже не состоял на учете, воспитывался мамой в благополучной семье.
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