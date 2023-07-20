Рейтинг@Mail.ru
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 20.07.2023 (обновлено: 10:15 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник - РИА Новости, 20.07.2023
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник
В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:25
2023-07-20T10:15
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет."Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — сказали в ведомстве.Следователи при обыске в квартире обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами. На месте также нашли нож.Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.
https://ria.ru/20230719/ibienie-1885086124.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник

СК: в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его 13-летний сверстник

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет.
"Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — сказали в ведомстве.
Следователи при обыске в квартире обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами. На месте также нашли нож.
Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького
Вчера, 15:31
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала