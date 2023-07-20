https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html

Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник

Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник - РИА Новости, 20.07.2023

Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:25

2023-07-20T08:25

2023-07-20T10:15

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет."Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — сказали в ведомстве.Следователи при обыске в квартире обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами. На месте также нашли нож.Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.

https://ria.ru/20230719/ibienie-1885086124.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)