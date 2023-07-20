https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник - РИА Новости, 20.07.2023
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник
В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:25
2023-07-20T08:25
2023-07-20T10:15
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет."Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — сказали в ведомстве.Следователи при обыске в квартире обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами. На месте также нашли нож.Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Причастным к убийству подростка в Москве оказался его сверстник
СК: в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его 13-летний сверстник
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался его сверстник, сообщил Следственный комитет
.
"Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — сказали в ведомстве.
Следователи при обыске в квартире обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду с бурыми пятнами. На месте также нашли нож.
Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.
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