https://ria.ru/20230720/plennye-1885382331.html
В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена одиннадцати бойцов
В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена одиннадцати бойцов - РИА Новости, 20.07.2023
В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена одиннадцати бойцов
Одиннадцать освобожденных в прошедшие три месяца из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова в своем... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:21
2023-07-20T23:21
2023-07-20T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
украина
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Одиннадцать освобожденных в прошедшие три месяца из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова в своем телеграм-канале."Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена", - написала она.Она уточнила, что военные были освобождены в мае, апреле и июне, но из-за необходимости получения квалифицированной помощи медиков находились на территории одного из субъектов РФ. "Сегодня военнослужащие возвращаются домой, в республику, где их ждут родные и близкие. Среди освобожденных – мобилизованные и офицеры 2 АК. Один из бойцов не видел семью больше года", - сообщила Сердюкова. По ее словам, военнослужащие будут определены в одно из учреждений здравоохранения ЛНР для реабилитации и получения медицинской документации о состоянии их здоровья.
https://ria.ru/20230706/plennye-1882660689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Украина
В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена одиннадцати бойцов
Омбудсмен Сердюкова: 11 освобожденных из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР