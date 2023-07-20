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"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России - РИА Новости, 21.07.2023
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20:36 20.07.2023 (обновлено: 06:45 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/plan-1885367010.html
"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России
"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России - РИА Новости, 21.07.2023
"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России
Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T20:36
2023-07-21T06:45
политика
россия
нато
сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам военного, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России.&quot;(Президент Владимир. — Прим. ред.) Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы&quot;, — заявил офицер.Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.
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политика, россия, нато, сша
Политика, Россия, НАТО, США
"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России

Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию ради эксплуатации ее богатств

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
По словам военного, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России.
«

"(Президент Владимир. — Прим. ред.) Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", — заявил офицер.

Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.
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