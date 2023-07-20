https://ria.ru/20230720/plan-1885367010.html

"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России

"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России - РИА Новости, 21.07.2023

"Получат все". В США раскрыли ужасающий план удара по России

Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T20:36

2023-07-20T20:36

2023-07-21T06:45

политика

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам военного, план западных элит по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе, намерены реализовать и в России."(Президент Владимир. — Прим. ред.) Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", — заявил офицер.Он напомнил, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды. Ее колонизация позволила бы интервентам получить доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.

https://ria.ru/20230720/vsu-1885357373.html

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политика, россия, нато, сша