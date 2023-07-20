Рейтинг@Mail.ru
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 20.07.2023 (обновлено: 02:08 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/pivo-1885191690.html
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве - РИА Новости, 20.07.2023
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве
Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T01:54
2023-07-20T02:08
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885190367_0:270:2048:1422_1920x0_80_0_0_4335e374eadc88b6be0b26f44dd4d2a4.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну.Политик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он лежит в ванне, наполненной хмельным напитком."Купание в пиве", — написал он.Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.
https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885190367_0:78:2048:1614_1920x0_80_0_0_d4a653a40051295ac57b395b82002ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве

Экс-президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну

© Фото с официальной страницы Леха Валенсы в социальной сетиБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса
© Фото с официальной страницы Леха Валенсы в социальной сети
Бывший президент Польши Лех Валенса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну.
Политик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он лежит в ванне, наполненной хмельным напитком.
"Купание в пиве", — написал он.
Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз
4 июня 2022, 14:59
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала