https://ria.ru/20230720/pivo-1885191690.html

"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве

"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве - РИА Новости, 20.07.2023

"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве

Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T01:54

2023-07-20T01:54

2023-07-20T02:08

в мире

польша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну.Политик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он лежит в ванне, наполненной хмельным напитком."Купание в пиве", — написал он.Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.

https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html

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Максим Горбачев

в мире, польша