https://ria.ru/20230720/pivo-1885191690.html
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве - РИА Новости, 20.07.2023
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве
Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T01:54
2023-07-20T01:54
2023-07-20T02:08
в мире
польша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну.Политик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он лежит в ванне, наполненной хмельным напитком."Купание в пиве", — написал он.Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.
https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
"Обнищавший" экс-президент Польши искупался в пиве
Экс-президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на нехватку денег, принял пивную ванну.
Политик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он лежит в ванне, наполненной хмельным напитком.
"Купание в пиве", — написал он.
Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз