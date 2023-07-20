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С четверга идущие на Украину суда считаются перевозчиками военных грузов

С четверга идущие на Украину суда считаются перевозчиками военных грузов - РИА Новости, 20.07.2023

С четверга идущие на Украину суда считаются перевозчиками военных грузов

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с сегодняшнего дня будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:01

2023-07-20T08:01

2023-07-20T08:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

зерновая сделка

оон

турция

безопасность

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с сегодняшнего дня будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Как сообщили накануне в Минобороны России, страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Решение принято в связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы " и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. "Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - подчеркнули в ведомстве. Киев потерял морскую логистику По мнению эксперта Алексея Безбородова, это приведет к тому, что никто не застрахует иностранные суда для прохода в украинские порты. "Ни одна страховая компания больше не даст страховых покрытий на эту зону, никаких защит и гарантий возможности проходить туда никакому военному судну, будь то - турецкое, румынское и так далее", - сказал он РИА Новости. Суда-нарушители будут задержаны береговой охраной, досмотрены и конвоированы в Севастополь. Данная нота и ранее распространялась на северо-западную акваторию Черного моря – украинские территории и экономическую зону, но действовала с исключением для судов, занятых в исполнении зерновой сделки. Список таких судов подавался украинской стороной в координационный центр в Стамбуле и через Турцию передавался России, пояснил Безбородов. Более того, считает он, без зерновой сделки может усложниться не только поставка украинского зерна, но и оружия Киеву, причем, в том числе по суше. "Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться", - отметил он. Вернуться к гуманитарной сути Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин накануне пояснил, что одно из базовых условий возвращения России к черноморской инициативе - это возврат к ее гуманитарной сути. Он подчеркнул, что Россия не против самой сделки как таковой, но если будут в полном объёме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в ней. "Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил. И вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того сделал её инструментом обогащения транснациональных корпораций спекулянтов на глобальном зерновом рынке", - заявил Путин.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885183856.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885173095.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html

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россия, украина, владимир путин, зерновая сделка, оон, турция, безопасность