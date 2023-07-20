https://ria.ru/20230720/pereprava-1885200539.html

Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме - РИА Новости, 20.07.2023

Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:12

2023-07-20T07:12

2023-07-20T07:13

россия

николай лукашенко

марат хуснуллин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керченская паромная переправа

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ. Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения. Причина такого решения неизвестна. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в минувший понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230719/krym-1885036838.html

https://ria.ru/20230719/mashiny-1885003677.html

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россия, николай лукашенко, марат хуснуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керченская паромная переправа, общество