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Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме - РИА Новости, 20.07.2023
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07:12 20.07.2023 (обновлено: 07:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/pereprava-1885200539.html
Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме
Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме - РИА Новости, 20.07.2023
Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме
Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:12
2023-07-20T07:13
россия
николай лукашенко
марат хуснуллин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керченская паромная переправа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ. Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения. Причина такого решения неизвестна. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в минувший понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230719/krym-1885036838.html
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россия, николай лукашенко, марат хуснуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керченская паромная переправа, общество
Россия, Николай Лукашенко, Марат Хуснуллин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Керченская паромная переправа, Общество
Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

ГУМЧС: Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения. Причина такого решения неизвестна.
Накопительная парковка перед Керченской переправой в поселке Ильич - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Вчера, 12:54
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в минувший понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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РоссияНиколай ЛукашенкоМарат ХуснуллинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Керченская паромная переправаОбщество
 
 
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