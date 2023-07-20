https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html

Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери

Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери - РИА Новости, 20.07.2023

Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери

В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, который, по предварительным данным, разозлился, что ему долго открывали дверь, сообщило СУ СК РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:15

2023-07-20T13:15

2023-07-20T14:16

происшествия

смоленск

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РЯЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости. В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, который, по предварительным данным, разозлился, что ему долго открывали дверь, сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале. "В Смоленске по подозрению в двойном убийстве задержан местный житель", — рассказали в ведомстве. Предварительно установлено, что в среду 71-летний мужчина, будучи пьяным, вернулся в квартиру по улице Рыленкова. В помещении находились проживавшие вместе с ним "падчерица и ее сожитель, которые какое-то время не открывали пенсионеру входную дверь, чем разозлили его". Возник конфликт "на почве личных неприязненных отношений", во время которого "подозреваемый нанес множественные ножевые ранения в область грудной клетки 54-летней женщине, а затем и ее 47-летнему сожителю". Мужчина погиб на месте происшествия, а женщина — в лечебном учреждении. Затем подозреваемый ушел из квартиры и продолжил распивать спиртное в расположенном неподалеку заведении общепита, сотруднице которого он рассказал о произошедшем. Мужчина дал признательные показания после задержания. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html

смоленск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, смоленск