https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html
Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери
Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери - РИА Новости, 20.07.2023
Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери
В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, который, по предварительным данным, разозлился, что ему долго открывали дверь, сообщило СУ СК РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:15
2023-07-20T13:15
2023-07-20T14:16
происшествия
смоленск
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РЯЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости. В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, который, по предварительным данным, разозлился, что ему долго открывали дверь, сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале. "В Смоленске по подозрению в двойном убийстве задержан местный житель", — рассказали в ведомстве. Предварительно установлено, что в среду 71-летний мужчина, будучи пьяным, вернулся в квартиру по улице Рыленкова. В помещении находились проживавшие вместе с ним "падчерица и ее сожитель, которые какое-то время не открывали пенсионеру входную дверь, чем разозлили его". Возник конфликт "на почве личных неприязненных отношений", во время которого "подозреваемый нанес множественные ножевые ранения в область грудной клетки 54-летней женщине, а затем и ее 47-летнему сожителю". Мужчина погиб на месте происшествия, а женщина — в лечебном учреждении. Затем подозреваемый ушел из квартиры и продолжил распивать спиртное в расположенном неподалеку заведении общепита, сотруднице которого он рассказал о произошедшем. Мужчина дал признательные показания после задержания. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html
смоленск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, смоленск
Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля из-за закрытой двери
СК: пенсионер из Смоленска убил падчерицу и ее приятеля, долго не открывавших дверь
РЯЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости.
В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, который, по предварительным данным, разозлился, что ему долго открывали дверь, сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале
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«
"В Смоленске по подозрению в двойном убийстве задержан местный житель", — рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что в среду 71-летний мужчина, будучи пьяным, вернулся в квартиру по улице Рыленкова. В помещении находились проживавшие вместе с ним "падчерица и ее сожитель, которые какое-то время не открывали пенсионеру входную дверь, чем разозлили его".
Возник конфликт "на почве личных неприязненных отношений", во время которого "подозреваемый нанес множественные ножевые ранения в область грудной клетки 54-летней женщине, а затем и ее 47-летнему сожителю". Мужчина погиб на месте происшествия, а женщина — в лечебном учреждении.
Затем подозреваемый ушел из квартиры и продолжил распивать спиртное в расположенном неподалеку заведении общепита, сотруднице которого он рассказал о произошедшем.
Мужчина дал признательные показания после задержания. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
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