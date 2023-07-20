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"Расходный материал". В США рассказали о чудовищной операции против России
"Расходный материал". В США рассказали о чудовищной операции против России - РИА Новости, 20.07.2023
"Расходный материал". В США рассказали о чудовищной операции против России
Западу совершенно наплевать на Украину и украинский народ, он просто использует их против России, заявил американский аналитик в области внешней политики Джеймс РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:55
2023-07-20T00:55
2023-07-20T00:55
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Западу совершенно наплевать на Украину и украинский народ, он просто использует их против России, заявил американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас в эфире программы Redacted News."Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал", — рассказал он.Его мнение поддержал американский журналист Клейтон Моррис, который добавил, что Запад ищет новые способы развязать мировую войну."Их (США. — Прим. Ред.) совершенно не волнует Украина, запомните это. И НАТО тоже не волнует Украина: ее просто используют, чтобы спровоцировать Россию", — отметил ведущий.Ранее в МИД России заявили, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
"Расходный материал". В США рассказали о чудовищной операции против России
Аналитик Джатрас назвал украинцев расходным материалом США в противостоянии с Россией