https://ria.ru/20230720/odessa-1885317492.html

"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе

"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023

"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе

Российская армия скоро полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:39

2023-07-20T16:39

2023-07-20T16:39

политика

одесса

черное море

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская армия скоро полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. <…> Город превратился в стартовую площадку для таких ударов", — заявил офицер.По его мнению, у Москвы есть эффективное решение этой проблемы, которое предполагает уничтожение военного потенциала ВСУ в регионе. Это нивелирует угрозу в Черном море, резюмировал Риттер.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html

одесса

черное море

россия

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политика, одесса, черное море, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия