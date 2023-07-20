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"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023
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16:39 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/odessa-1885317492.html
"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе
"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023
"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе
Российская армия скоро полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:39
2023-07-20T16:39
политика
одесса
черное море
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
россия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская армия скоро полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. &lt;…&gt; Город превратился в стартовую площадку для таких ударов", — заявил офицер.По его мнению, у Москвы есть эффективное решение этой проблемы, которое предполагает уничтожение военного потенциала ВСУ в регионе. Это нивелирует угрозу в Черном море, резюмировал Риттер.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
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политика, одесса, черное море, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Одесса, Черное море, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
"Вопрос будет решен". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в Одессе

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия полностью ликвидирует военный плацдарм ВСУ в Одессе

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская армия скоро полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. <…> Город превратился в стартовую площадку для таких ударов", — заявил офицер.
По его мнению, у Москвы есть эффективное решение этой проблемы, которое предполагает уничтожение военного потенциала ВСУ в регионе. Это нивелирует угрозу в Черном море, резюмировал Риттер.
Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
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ПолитикаОдессаЧерное мореСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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