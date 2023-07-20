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Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885348260.html
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:37
2023-07-20T18:37
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения", - написал губернатор. Губернатор уточнил, что аварийные службы активно работают над устранением последствий. Помимо этого, специалистами продолжается подомовой обход территорий. Согласно сводкам главы региона об обстрелах области, Шебекинский округ ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В среду в округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка было выпущено девять минометных снарядов. В селе Середа, с использованием беспилотного летательного аппарата, было сброшено три взрывных устройства. Также беспилотник был сбит в городе Шебекино.
https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html
белгородская область
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Муром и Нехотеевка в Шебекинском округе

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения", - написал губернатор.
Губернатор уточнил, что аварийные службы активно работают над устранением последствий. Помимо этого, специалистами продолжается подомовой обход территорий.
Согласно сводкам главы региона об обстрелах области, Шебекинский округ ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В среду в округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка было выпущено девять минометных снарядов. В селе Середа, с использованием беспилотного летательного аппарата, было сброшено три взрывных устройства. Также беспилотник был сбит в городе Шебекино.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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