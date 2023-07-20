https://ria.ru/20230720/obstrel-1885348260.html
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:37
2023-07-20T18:37
2023-07-20T18:37
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_0:295:2833:1889_1920x0_80_0_0_d702e8047073e291fd502662b121bc5d.jpg
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения", - написал губернатор. Губернатор уточнил, что аварийные службы активно работают над устранением последствий. Помимо этого, специалистами продолжается подомовой обход территорий. Согласно сводкам главы региона об обстрелах области, Шебекинский округ ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В среду в округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка было выпущено девять минометных снарядов. В селе Середа, с использованием беспилотного летательного аппарата, было сброшено три взрывных устройства. Также беспилотник был сбит в городе Шебекино.
https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_844:513:2679:1889_1920x0_80_0_0_bdeec346c0de3222b8e828d25e0b571f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Муром и Нехотеевка в Шебекинском округе