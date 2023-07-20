https://ria.ru/20230720/obstrel-1885348260.html

Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе

Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские войска обстреляли два села в Шебекинском округе

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:37

2023-07-20T18:37

2023-07-20T18:37

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Шебекинском округе, повреждены домовладения и электро- и газоснабжения в одном из сел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения", - написал губернатор. Губернатор уточнил, что аварийные службы активно работают над устранением последствий. Помимо этого, специалистами продолжается подомовой обход территорий. Согласно сводкам главы региона об обстрелах области, Шебекинский округ ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В среду в округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка было выпущено девять минометных снарядов. В селе Середа, с использованием беспилотного летательного аппарата, было сброшено три взрывных устройства. Также беспилотник был сбит в городе Шебекино.

https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html

белгородская область

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область