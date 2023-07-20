https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347761.html

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 18.25 выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:37

2023-07-20T18:37

2023-07-20T18:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 18.15 до 18.30 украинские войска выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В 18.30 обстрелу подверглась и Пантелеймоновка, по которой украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина