https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347457.html
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната - РИА Новости, 20.07.2023
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:34
2023-07-20T18:34
2023-07-20T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Украинские нацисты и иностранные наемники продолжают обстрелы мирных районов Донецка. Сегодня под вражеским огнем оказалась школа-интернат №3 в Петровском районе. Снаряд попал в стену второго этажа спального корпуса", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка украинскими войсками, применившими снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка