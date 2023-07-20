https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347457.html

При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната

При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната - РИА Новости, 20.07.2023

При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната

Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:34

2023-07-20T18:34

2023-07-20T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Украинские нацисты и иностранные наемники продолжают обстрелы мирных районов Донецка. Сегодня под вражеским огнем оказалась школа-интернат №3 в Петровском районе. Снаряд попал в стену второго этажа спального корпуса", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка украинскими войсками, применившими снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк