Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347457.html
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната - РИА Новости, 20.07.2023
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:34
2023-07-20T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857536465_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_1db9d61788cef83e0aa8a82471fb124d.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Украинские нацисты и иностранные наемники продолжают обстрелы мирных районов Донецка. Сегодня под вражеским огнем оказалась школа-интернат №3 в Петровском районе. Снаряд попал в стену второго этажа спального корпуса", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка украинскими войсками, применившими снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857536465_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_f409984868d38312ac8066b614bbfd02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната

Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк после обстрела ВСУ
Донецк после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Донецк после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Украинские нацисты и иностранные наемники продолжают обстрелы мирных районов Донецка. Сегодня под вражеским огнем оказалась школа-интернат №3 в Петровском районе. Снаряд попал в стену второго этажа спального корпуса", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка украинскими войсками, применившими снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте
14 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала