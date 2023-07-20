https://ria.ru/20230720/obstrel-1885331789.html

В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома

В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома - РИА Новости, 20.07.2023

В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома

Три жилых дома и хозяйственные постройки загорелись при обстреле поселка Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:34

2023-07-20T17:34

2023-07-20T18:32

специальная военная операция на украине

украина

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Три жилых дома и хозяйственные постройки загорелись при обстреле поселка Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт."Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках", — написал он в Telegram-канале.Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем, добавил губернатор. Он также уточнил, что осколки снарядов попали в окна, крыши и фасады домов, находящихся неподалеку от мест прилетов. Кроме того, повреждения получила водонапорная башня, но, по словам Старовойта, в поселке проблем с водоснабжением нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

курская область

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украина, курская область, роман старовойт