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В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 20.07.2023 (обновлено: 18:32 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885331789.html
В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома
В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома - РИА Новости, 20.07.2023
В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома
Три жилых дома и хозяйственные постройки загорелись при обстреле поселка Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:34
2023-07-20T18:32
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Три жилых дома и хозяйственные постройки загорелись при обстреле поселка Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.&quot;Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках&quot;, — написал он в Telegram-канале.Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем, добавил губернатор. Он также уточнил, что осколки снарядов попали в окна, крыши и фасады домов, находящихся неподалеку от мест прилетов. Кроме того, повреждения получила водонапорная башня, но, по словам Старовойта, в поселке проблем с водоснабжением нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт
В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома

Старовойт: в Теткино при обстреле со стороны ВСУ загорелись три жилых дома и хозпостройки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Три жилых дома и хозяйственные постройки загорелись при обстреле поселка Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«

"Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках", — написал он в Telegram-канале.

Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем, добавил губернатор. Он также уточнил, что осколки снарядов попали в окна, крыши и фасады домов, находящихся неподалеку от мест прилетов. Кроме того, повреждения получила водонапорная башня, но, по словам Старовойта, в поселке проблем с водоснабжением нет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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