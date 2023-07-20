Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Старомлиновке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14.45 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
В 13.00 подверглась обстрелу Старомлиновка, было выпущено 5 снарядов такого же калибра.
Ранее в четверг ВСУ за 10 минут с 14.25 мск выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов "натовского" калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.