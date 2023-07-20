https://ria.ru/20230720/obstrel-1885302668.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:37

2023-07-20T15:37

2023-07-20T15:37

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14.45 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 13.00 подверглась обстрелу Старомлиновка, было выпущено 5 снарядов такого же калибра. Ранее в четверг ВСУ за 10 минут с 14.25 мск выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов "натовского" калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, нато