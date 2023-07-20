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Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885302668.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:37
2023-07-20T15:37
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14.45 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 13.00 подверглась обстрелу Старомлиновка, было выпущено 5 снарядов такого же калибра. Ранее в четверг ВСУ за 10 минут с 14.25 мск выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов "натовского" калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Старомлиновке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и село Старомлиновка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14.45 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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В 13.00 подверглась обстрелу Старомлиновка, было выпущено 5 снарядов такого же калибра.
Ранее в четверг ВСУ за 10 минут с 14.25 мск выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов "натовского" калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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