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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 20.07.2023
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15:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885292257.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:06
2023-07-20T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Через пять минут по Киевскому району Донецка и Макеевке со стороны украинских войск было выпущено в общей сложности еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html
https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html
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макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 19 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМакеевка после обстрела ВСУ
Макеевка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Макеевка после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Через пять минут по Киевскому району Донецка и Макеевке со стороны украинских войск было выпущено в общей сложности еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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