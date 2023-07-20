https://ria.ru/20230720/obstrel-1885292257.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 20.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:06

2023-07-20T15:06

2023-07-20T15:06

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Через пять минут по Киевскому району Донецка и Макеевке со стороны украинских войск было выпущено в общей сложности еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html

https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html

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макеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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