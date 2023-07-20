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ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области
ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области
Линии газо- и электроснабжения повреждены при украинском обстреле села Смородино Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:39
2023-07-20T13:39
2023-07-20T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Линии газо- и электроснабжения повреждены при украинском обстреле села Смородино Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Он отметил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области
Гладков сообщил о повреждении линий газоснабжения после обстрела ВСУ села Смородино