https://ria.ru/20230720/obstrel-1885269946.html

ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области - РИА Новости, 20.07.2023

ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

Линии газо- и электроснабжения повреждены при украинском обстреле села Смородино Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:39

2023-07-20T13:39

2023-07-20T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Линии газо- и электроснабжения повреждены при украинском обстреле села Смородино Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Он отметил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр