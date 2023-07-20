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"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг - РИА Новости, 20.07.2023
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14:00 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/netvorking-1885258223.html
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг - РИА Новости, 20.07.2023
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг — новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
2023-07-20T14:00
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общество
знакомства
бизнес
саморазвитие
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"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
audio/mpeg
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
audio/mpeg
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общество, знакомства, бизнес, саморазвитие, аудио
ЯсноПонятно, Общество, знакомства, Бизнес, саморазвитие
ЯсноПонятно

"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг

ЯсноПонятно
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг — новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
iTunes,
Google Podcasts,
Яндекс.Музыка,
Castbox,
Soundstream,
ВКонтакте.
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
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Монтаж: Максим Крылов
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