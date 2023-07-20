https://ria.ru/20230720/netvorking-1885258223.html

"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг

"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг - РИА Новости, 20.07.2023

"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг

Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг — новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.

2023-07-20T14:00

2023-07-20T14:00

2023-07-20T14:00

яснопонятно

общество

знакомства

бизнес

саморазвитие

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"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми. audio/mpeg

"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми. audio/mpeg

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общество, знакомства, бизнес, саморазвитие, аудио