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"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг - РИА Новости, 20.07.2023
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг — новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
2023-07-20T14:00
2023-07-20T14:00
2023-07-20T14:00
яснопонятно
общество
знакомства
бизнес
саморазвитие
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"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
audio/mpeg
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг - новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.
audio/mpeg
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общество, знакомства, бизнес, саморазвитие, аудио
ЯсноПонятно, Общество, знакомства, Бизнес, саморазвитие
"Умри, но познакомься!". Как не работает нетворкинг
Можно ли найти работу, просто познакомившись с кем-то на обеде? Что такое нетворкинг — новый вид городского досуга или осмысленный способ поиска сотрудников? Кто занимается нетворкингом, как он устроен, чем полезны такие мероприятия и надо ли развить в себе привычку интересоваться людьми.