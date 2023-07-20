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В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:09 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/nastavnik-1885233268.html
В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров
В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2023
В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия письма есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:09
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год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) предложил привлекать к наставничеству в школах пенсионеров В письме отмечается, что на данный момент существует недостаток специалистов в сфере школьного и дошкольного образования. Одновременно с этим "обостряется и другая проблема - одиночество пожилых людей", отмечается там же. Вместе с тем ученые выяснили, что общение с детьми может улучшать психическое самочувствие пожилых людей и помогать им справиться с тревогой и депрессией, также говорится в письме. "В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу о разработке и внедрении в российских учреждениях общего образования программы наставничества с привлечением неработающих пенсионеров с профильным педагогическим, медицинским, психологическим и дефектологическим образованием. Зачастую люди старшего поколения, вышедшие на пенсию, обладают энергией и желанием продолжаться трудиться, приносить пользу обществу. Им есть чем поделиться с детьми и подростками, их жизненный опыт поможет разрешать конфликтные ситуации в детских коллективах, получить больше информации о возможном выборе профессии, развивать бытовые навыки", - сообщил в письме парламентарий. Предлагаемая программа наставничества может быть реализована в рамках работы групп продленного дня или занятий "Разговоры о важном", программа носит социальный характер и не потребует финансирования оплаты услуг наставников, отмечает Чернышов.
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общество
Год педагога и наставника, Общество

В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) предложил привлекать к наставничеству в школах пенсионеров
В письме отмечается, что на данный момент существует недостаток специалистов в сфере школьного и дошкольного образования. Одновременно с этим "обостряется и другая проблема - одиночество пожилых людей", отмечается там же.
Вместе с тем ученые выяснили, что общение с детьми может улучшать психическое самочувствие пожилых людей и помогать им справиться с тревогой и депрессией, также говорится в письме.
"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу о разработке и внедрении в российских учреждениях общего образования программы наставничества с привлечением неработающих пенсионеров с профильным педагогическим, медицинским, психологическим и дефектологическим образованием. Зачастую люди старшего поколения, вышедшие на пенсию, обладают энергией и желанием продолжаться трудиться, приносить пользу обществу. Им есть чем поделиться с детьми и подростками, их жизненный опыт поможет разрешать конфликтные ситуации в детских коллективах, получить больше информации о возможном выборе профессии, развивать бытовые навыки", - сообщил в письме парламентарий.
Предлагаемая программа наставничества может быть реализована в рамках работы групп продленного дня или занятий "Разговоры о важном", программа носит социальный характер и не потребует финансирования оплаты услуг наставников, отмечает Чернышов.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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