https://ria.ru/20230720/nastavnik-1885233268.html

В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров

В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2023

В Госдуме предложили привлекать к наставничеству пенсионеров

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия письма есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:09

2023-07-20T11:09

2023-07-20T11:09

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) предложил привлекать к наставничеству в школах пенсионеров В письме отмечается, что на данный момент существует недостаток специалистов в сфере школьного и дошкольного образования. Одновременно с этим "обостряется и другая проблема - одиночество пожилых людей", отмечается там же. Вместе с тем ученые выяснили, что общение с детьми может улучшать психическое самочувствие пожилых людей и помогать им справиться с тревогой и депрессией, также говорится в письме. "В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу о разработке и внедрении в российских учреждениях общего образования программы наставничества с привлечением неработающих пенсионеров с профильным педагогическим, медицинским, психологическим и дефектологическим образованием. Зачастую люди старшего поколения, вышедшие на пенсию, обладают энергией и желанием продолжаться трудиться, приносить пользу обществу. Им есть чем поделиться с детьми и подростками, их жизненный опыт поможет разрешать конфликтные ситуации в детских коллективах, получить больше информации о возможном выборе профессии, развивать бытовые навыки", - сообщил в письме парламентарий. Предлагаемая программа наставничества может быть реализована в рамках работы групп продленного дня или занятий "Разговоры о важном", программа носит социальный характер и не потребует финансирования оплаты услуг наставников, отмечает Чернышов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество