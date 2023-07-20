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McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
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17:27 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/naggets-1885330542.html
McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога, сообщили СМИ
McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога, сообщили СМИ
McDonald's, а также компания-владелец франшизы должны выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:27
2023-07-20T17:27
в мире
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сша
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. McDonald's, а также компания-владелец франшизы должны выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса, сообщает телеканал CBS NEWS со ссылкой на постановление суда присяжных заседателей в округе Браурард в штате Флорида в США. В 2019 году мама четырехлетней девочки заказала "Хэппи мил" в ресторане быстрого питания Tamarac, передала пачку куриных нагеттсов ребёнку, который находился на заднем сиденьи машины. Один наггетс выпал из коробки и застрял между автомобильным сиденьем и ногой девочки примерно на две минуты. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы. "Присяжные заседатели присудили семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни", - сообщает телеканал. Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч долларов за ущерб, который, по мнению присяжных, будет понесен в будущем. Отмечается, что семья пострадавшей девочки требовала 15 миллионов долларов. При этом мать пострадавшей заявила, что довольна решением присяжных, которые вынесли "справедливое решение", сообщает телеканал NBC. В мае присяжные постановили, что McDonald's и владелец франшизы компания Upchurch Foods несут ответственность за то, что не смогли должным образом предупредить о возможном вреде от горячих наггетсов, которые продавались в закусочной Tamarac. Уточняется, что температура блюда доходила до 94 градусов.
https://ria.ru/20230605/paroev-1875846762.html
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в мире, флорида, сша, mcdonald's corporation, nbc
В мире, Флорида, США, McDonald's Corporation, NBC
McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога, сообщили СМИ

CBS NEWS: McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога от наггетса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. McDonald's, а также компания-владелец франшизы должны выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса, сообщает телеканал CBS NEWS со ссылкой на постановление суда присяжных заседателей в округе Браурард в штате Флорида в США.
В 2019 году мама четырехлетней девочки заказала "Хэппи мил" в ресторане быстрого питания Tamarac, передала пачку куриных нагеттсов ребёнку, который находился на заднем сиденьи машины. Один наггетс выпал из коробки и застрял между автомобильным сиденьем и ногой девочки примерно на две минуты. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.
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"Присяжные заседатели присудили семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни", - сообщает телеканал.
Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч долларов за ущерб, который, по мнению присяжных, будет понесен в будущем.
Отмечается, что семья пострадавшей девочки требовала 15 миллионов долларов. При этом мать пострадавшей заявила, что довольна решением присяжных, которые вынесли "справедливое решение", сообщает телеканал NBC.
В мае присяжные постановили, что McDonald's и владелец франшизы компания Upchurch Foods несут ответственность за то, что не смогли должным образом предупредить о возможном вреде от горячих наггетсов, которые продавались в закусочной Tamarac. Уточняется, что температура блюда доходила до 94 градусов.
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