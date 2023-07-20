Рейтинг@Mail.ru
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 20.07.2023 (обновлено: 18:19 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 20.07.2023
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:43
2023-07-20T18:19
политика
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят очень тяжело для украинцев из-за минных заграждений и мощных укреплений."Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад", — заявил он.По словам наемника, самая большая проблема, с которой сталкиваются ВСУ, — минные поля и укрепрайоны противника. Украинским военным нужно очень много разной техники и оборудования, чтобы преодолеть установленные препятствия, уточнил снайпер.Он также отметил, что для многих украинцев боевые действия стали большим разочарованием, поскольку сотни солдат, долго готовившихся к наступлению, были тяжело ранены или уничтожены за считанные секунды шальной пулей или осколком.
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян

Express: иностранный наемник ВСУ назвал боестолкновения с россиянами адом

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят очень тяжело для украинцев из-за минных заграждений и мощных укреплений.
«
"Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад", — заявил он.
По словам наемника, самая большая проблема, с которой сталкиваются ВСУ, — минные поля и укрепрайоны противника. Украинским военным нужно очень много разной техники и оборудования, чтобы преодолеть установленные препятствия, уточнил снайпер.
Он также отметил, что для многих украинцев боевые действия стали большим разочарованием, поскольку сотни солдат, долго готовившихся к наступлению, были тяжело ранены или уничтожены за считанные секунды шальной пулей или осколком.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному
Вчера, 15:10
 
ПолитикаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала