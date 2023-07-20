https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html

"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян

"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 20.07.2023

"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян

Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:43

2023-07-20T17:43

2023-07-20T18:19

политика

вооруженные силы украины

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят очень тяжело для украинцев из-за минных заграждений и мощных укреплений."Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад", — заявил он.По словам наемника, самая большая проблема, с которой сталкиваются ВСУ, — минные поля и укрепрайоны противника. Украинским военным нужно очень много разной техники и оборудования, чтобы преодолеть установленные препятствия, уточнил снайпер.Он также отметил, что для многих украинцев боевые действия стали большим разочарованием, поскольку сотни солдат, долго готовившихся к наступлению, были тяжело ранены или уничтожены за считанные секунды шальной пулей или осколком.

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вооруженные силы украины, украина, россия