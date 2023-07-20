https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 20.07.2023
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:43
2023-07-20T17:43
2023-07-20T18:19
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Наемник ВСУ, которого британская Express назвала "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил изданию, что боестолкновения с российской армией проходят очень тяжело для украинцев из-за минных заграждений и мощных укреплений."Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад", — заявил он.По словам наемника, самая большая проблема, с которой сталкиваются ВСУ, — минные поля и укрепрайоны противника. Украинским военным нужно очень много разной техники и оборудования, чтобы преодолеть установленные препятствия, уточнил снайпер.Он также отметил, что для многих украинцев боевые действия стали большим разочарованием, поскольку сотни солдат, долго готовившихся к наступлению, были тяжело ранены или уничтожены за считанные секунды шальной пулей или осколком.
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html
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политика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
Express: иностранный наемник ВСУ назвал боестолкновения с россиянами адом