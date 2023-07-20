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Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023
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23:40 20.07.2023 (обновлено: 00:42 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/most-1885383775.html
Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги
Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023
Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги
Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T23:40
2023-07-21T00:42
республика крым
крымский мост
россия
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили в оперштабе региона.&quot;Мост временно закрыт. Звучит сигнал &quot;Воздушная тревога. Всем покинуть мост&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее в оперштабе сообщили о возобновлении движения по мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.Сейчас движение автотранспорта открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.
https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
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республика крым, крымский мост, россия, происшествия
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Происшествия
Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги

Крымский мост временно закрывали из-за сигнала воздушной тревоги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили в оперштабе региона.
«

"Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Позднее в оперштабе сообщили о возобновлении движения по мосту.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.
Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.
Сейчас движение автотранспорта открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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