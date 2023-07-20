https://ria.ru/20230720/most-1885383775.html

Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги

Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023

Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги

Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T23:40

2023-07-20T23:40

2023-07-21T00:42

республика крым

крымский мост

россия

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили в оперштабе региона."Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее в оперштабе сообщили о возобновлении движения по мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.Сейчас движение автотранспорта открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, крымский мост, россия, происшествия