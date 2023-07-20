https://ria.ru/20230720/most-1885360046.html

В Упрдор "Тамань" оценили ситуацию с движением на Крымском мосту

В Упрдор "Тамань" оценили ситуацию с движением на Крымском мосту - РИА Новости, 20.07.2023

В Упрдор "Тамань" оценили ситуацию с движением на Крымском мосту

Движение на Крымском мосту осуществляется в четверг вечером в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:44

2023-07-20T19:44

2023-07-20T19:44

чп на крымском мосту

керчь

россия

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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Движение на Крымском мосту осуществляется в четверг вечером в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань". "Движение на Крымском мосту осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. По данным оперативного телеграм-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в четверг в 19.00 со стороны Тамани скопилось 320 транспортных средств. Для водителей время ожидание составит более часа. Со стороны Керчи в очереди находится 580 транспортных средств, ожидание - более двух часов. В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.

https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

керчь

россия

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чп на крымском мосту, керчь, россия