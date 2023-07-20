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Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад - РИА Новости, 20.07.2023
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11:29 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/moskva-1885239013.html
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад - РИА Новости, 20.07.2023
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад
Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:29
2023-07-20T11:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году июнь не отличился сильной жарой, средняя температура не отклонялась от климатической нормы. Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", — заявил Бирюков. Бирюков добавил, что согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем 2022 года в среднем на 6%, а по сравнению с июнем 2021 года - на 15%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием, - подчеркнул он. Бирюков также отметил, что в долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. &quot;За 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза&quot;, — добавил он.Заммэра также напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
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петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы

Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году июнь не отличился сильной жарой, средняя температура не отклонялась от климатической нормы. Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", — заявил Бирюков.
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Бирюков добавил, что согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем 2022 года в среднем на 6%, а по сравнению с июнем 2021 года - на 15%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием, - подчеркнул он.
Бирюков также отметил, что в долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ.
«

"За 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", — добавил он.

Заммэра также напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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