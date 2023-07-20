https://ria.ru/20230720/moskva-1885239013.html
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад - РИА Новости, 20.07.2023
Бирюков: воздух в Москве в июне был чище, чем год назад
Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:29
2023-07-20T11:29
2023-07-20T11:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году июнь не отличился сильной жарой, средняя температура не отклонялась от климатической нормы. Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", — заявил Бирюков. Бирюков добавил, что согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем 2022 года в среднем на 6%, а по сравнению с июнем 2021 года - на 15%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием, - подчеркнул он. Бирюков также отметил, что в долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. "За 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", — добавил он.Заммэра также напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://ria.ru/20230719/musor-1884865736.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Благодаря хорошим условиям рассеивания воздух в столице в июне 2023 года был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году июнь не отличился сильной жарой, средняя температура не отклонялась от климатической нормы. Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", — заявил Бирюков.
Простая польза: наивные вопросы про раздельный сбор мусора
Бирюков добавил, что согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем 2022 года в среднем на 6%, а по сравнению с июнем 2021 года - на 15%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием, - подчеркнул он.
Бирюков также отметил, что в долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ.
«
"За 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", — добавил он.
Заммэра также напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области
в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.