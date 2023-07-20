https://ria.ru/20230720/moschnost-1885382992.html

"Новатэк" рассказал об ожиданиях проектной мощности от линии "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" рассказал об ожиданиях проектной мощности от линии "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 20.07.2023

"Новатэк" рассказал об ожиданиях проектной мощности от линии "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" подтверждает планы запуска первой линии "Арктик СПГ 2" в 2023 году, рассчитывает, что она выйдет на проектную мощность в 6,6 миллиона тонн в первом... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:34

2023-07-20T23:34

2023-07-20T23:34

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арктик спг - 2

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БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 20 июл - РИА Новости. "Новатэк" подтверждает планы запуска первой линии "Арктик СПГ 2" в 2023 году, рассчитывает, что она выйдет на проектную мощность в 6,6 миллиона тонн в первом квартале 2024 года, сообщил глава компании Леонид Михельсон. "Мы собираемся выдержать сроки запуска первой линии в 2023 году, выход на проектную мощность потребует времени, мы рассчитываем первый квартал следующего года", – сказал Михельсон журналистам. "А вот куда пойдет первая партия – если бы вы меня спросили в декабре 2017 года, когда мы запускали первую линию "Ямал СПГ", я бы даже не сказал, что одна из первых партий окажется в Бостоне. Какой будет рынок, туда и пойдет", – добавил он. "Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база – Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html

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экономика, цены на нефть, бостон, леонид михельсон, новатэк, ямал спг, арктик спг - 2