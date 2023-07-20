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В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море
Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
2023-07-20T13:03
черное море
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа РФ на теракт на Крымском мосту.В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885084023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, безопасность, дмитрий песков
Черное море, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море
Песков: заявление Минобороны о небезопасных зонах в Черном море связано с зерновой сделкой
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал Песков
журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа РФ на теракт на Крымском мосту.
В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Минобороны опубликовало кадры ударов по военной инфраструктуре Украины