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В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
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12:53 20.07.2023 (обновлено: 13:03 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/more-1885259572.html
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море
Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T13:03
черное море
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа РФ на теракт на Крымском мосту.В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
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черное море, россия, безопасность, дмитрий песков
Черное море, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море

Песков: заявление Минобороны о небезопасных зонах в Черном море связано с зерновой сделкой

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа РФ на теракт на Крымском мосту.
В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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19 июля, 15:22
 
Черное мореРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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