https://ria.ru/20230720/more-1885259572.html

В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море

В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023

В Кремле объяснили заявление Минобороны по небезопасным зонам в Черном море

Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:53

2023-07-20T12:53

2023-07-20T13:03

черное море

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа РФ на теракт на Крымском мосту.В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885084023.html

черное море

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, безопасность, дмитрий песков