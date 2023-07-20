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Во Львовской области снесли еще один монумент советской эпохи

Во Львовской области снесли еще один монумент советской эпохи - РИА Новости, 20.07.2023

Во Львовской области снесли еще один монумент советской эпохи

Монумент советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:04

2023-07-20T11:04

2023-07-20T11:04

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львовская область

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Монумент советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Ранее Козицкий сообщил, что с начала июля в регионе демонтировали более 20 памятников советской эпохи. "В рамках процесса декоммунизации снесли монумент советской эпохи в селе Михайлевичи Самборского района. Полностью очистить Львовщину от этих объектов планируем до конца года", - написал Козицкий в своем телеграм-канале. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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Влада Копылова

в мире, украина, львовская область