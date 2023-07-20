Рейтинг@Mail.ru
Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 20.07.2023 (обновлено: 20:17 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/mitnik-1885357245.html
Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник
Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник - РИА Новости, 20.07.2023
Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник
Один из самых известных хакеров в мире американец Кевин Митник умер в возрасте 59 лет, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей компании,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:25
2023-07-20T20:17
сша
северная каролина
фбр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885356983_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_fac2b0e8ca6b532b594dede0e01f4ca2.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из самых известных хакеров в мире американец Кевин Митник умер в возрасте 59 лет, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей компании, где он работал."Кевин Митник, хакер, за которым в 1990-х годах ФБР вело долгую охоту, превратив его в самого известного киберпреступника страны, но который впоследствии выбрал прибыльную должность консультанта по кибербезопасности, скончался 16 июля", — говорится в сообщении издания. Митник не раз имел проблемы с законом на территории США и стал первым хакером, попавшим в список самых разыскиваемых киберпреступников Федерального бюро расследований. Газета подчеркивает, что в начале эры повсеместного распространения интернета он смог взломать компьютерные системы таких крупных компаний, как Motorola, Nokia и Sun Microsystems, причинив им многомиллионный ущерб. В 1995 году ФБР во время рейда задержало его в Северной Каролине по обвинению в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве, положив конец более чем двухлетнему пребыванию хакера в бегах. В 1999-м Митник признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве в интернете и других киберпреступлениях. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы, но затем освободили в 2000-м. В ноябре 2011 года Кевин Митник стал главным экспертом по хакерским атакам и совладельцем американской компании KnowBe4, занимающейся обучением специалистов в области компьютерной безопасности.
сша
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885356983_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_075cd4e4ab034095a8c2282fb23a974b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, северная каролина, фбр, в мире
США, Северная Каролина, ФБР, В мире
Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник

WP: один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник умер в возрасте 59 лет

CC BY-SA 4.0 / Urbanista32 / Кевин Митник
 Кевин Митник - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Urbanista32 /
Кевин Митник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из самых известных хакеров в мире американец Кевин Митник умер в возрасте 59 лет, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей компании, где он работал.
"Кевин Митник, хакер, за которым в 1990-х годах ФБР вело долгую охоту, превратив его в самого известного киберпреступника страны, но который впоследствии выбрал прибыльную должность консультанта по кибербезопасности, скончался 16 июля", — говорится в сообщении издания.
Митник не раз имел проблемы с законом на территории США и стал первым хакером, попавшим в список самых разыскиваемых киберпреступников Федерального бюро расследований. Газета подчеркивает, что в начале эры повсеместного распространения интернета он смог взломать компьютерные системы таких крупных компаний, как Motorola, Nokia и Sun Microsystems, причинив им многомиллионный ущерб.
В 1995 году ФБР во время рейда задержало его в Северной Каролине по обвинению в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве, положив конец более чем двухлетнему пребыванию хакера в бегах. В 1999-м Митник признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве в интернете и других киберпреступлениях. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы, но затем освободили в 2000-м.
В ноябре 2011 года Кевин Митник стал главным экспертом по хакерским атакам и совладельцем американской компании KnowBe4, занимающейся обучением специалистов в области компьютерной безопасности.
 
СШАСеверная КаролинаФБРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала