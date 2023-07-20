Умер один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник
WP: один из самых разыскиваемых в мире хакеров Кевин Митник умер в возрасте 59 лет
Кевин Митник. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из самых известных хакеров в мире американец Кевин Митник умер в возрасте 59 лет, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей компании, где он работал.
"Кевин Митник, хакер, за которым в 1990-х годах ФБР вело долгую охоту, превратив его в самого известного киберпреступника страны, но который впоследствии выбрал прибыльную должность консультанта по кибербезопасности, скончался 16 июля", — говорится в сообщении издания.
Митник не раз имел проблемы с законом на территории США и стал первым хакером, попавшим в список самых разыскиваемых киберпреступников Федерального бюро расследований. Газета подчеркивает, что в начале эры повсеместного распространения интернета он смог взломать компьютерные системы таких крупных компаний, как Motorola, Nokia и Sun Microsystems, причинив им многомиллионный ущерб.
В 1995 году ФБР во время рейда задержало его в Северной Каролине по обвинению в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве, положив конец более чем двухлетнему пребыванию хакера в бегах. В 1999-м Митник признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве в интернете и других киберпреступлениях. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы, но затем освободили в 2000-м.
В ноябре 2011 года Кевин Митник стал главным экспертом по хакерским атакам и совладельцем американской компании KnowBe4, занимающейся обучением специалистов в области компьютерной безопасности.