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Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
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22:07 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/miny-1885376477.html
Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море
Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что, по данным США, Россия якобы установила дополнительные морские мины в РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:07
2023-07-20T22:07
в мире
россия
джон кирби
оон
дмитрий песков
анатолий антонов
украина
черное море
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что, по данным США, Россия якобы установила дополнительные морские мины в Черном море, но не привел никаких доказательств. Кирби напомнил об ударах России по украинским портам. Во вторник минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, откуда военную технику украинских войск обеспечивали горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это удары возмездия за Крымский мост. В минобороны также указывали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах Одессы и Ильичёвск, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. "У нас есть дополнительная информация, что российские военные могут расширить перечень целей, включив туда (дополнительные) зерновые объекты Украины, в том числе атаковать гражданские суда в Черном море", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов опровергал эти данные, заявляя, что Москва не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море. "Наша информация показывает, что Россия установила дополнительные морские мины", - сказал Кирби, не приведя никаких доводов в подтверждение этих слов. Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html
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в мире, россия, джон кирби, оон, дмитрий песков, анатолий антонов, украина, черное море, космос - риа наука
В мире, Россия, Джон Кирби, ООН, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов, Украина, Черное море, Космос - РИА Наука
Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море

Кирби заявил, что Россия якобы установила дополнительные мины в Черном море

© AP Photo / Susan Walsh Джон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что, по данным США, Россия якобы установила дополнительные морские мины в Черном море, но не привел никаких доказательств.
Кирби напомнил об ударах России по украинским портам. Во вторник минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, откуда военную технику украинских войск обеспечивали горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это удары возмездия за Крымский мост. В минобороны также указывали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах Одессы и Ильичёвск, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
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"У нас есть дополнительная информация, что российские военные могут расширить перечень целей, включив туда (дополнительные) зерновые объекты Украины, в том числе атаковать гражданские суда в Черном море", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов опровергал эти данные, заявляя, что Москва не готовит провокаций против гражданских судов в Черном море.
«
"Наша информация показывает, что Россия установила дополнительные морские мины", - сказал Кирби, не приведя никаких доводов в подтверждение этих слов.
Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
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