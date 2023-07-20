https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html

Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать

Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать - РИА Новости, 20.07.2023

Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:52

2023-07-20T14:52

2023-07-20T16:11

в мире

россия

великобритания

ричард мур

мария захарова

британская разведывательная служба mi6

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской разведкой, лучше следить за своими сотрудниками. Она разместила фото офицера безопасности британского посольства в Москве, сфотографированного в компании мужчины в футболке с символом Z. Фотографию она сопроводила подписью, в которой напомнила, что "на днях глава MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой". "Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", - добавила она.

https://ria.ru/20230604/rossiya-1876113945.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, ричард мур, мария захарова, британская разведывательная служба mi6, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)