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Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать - РИА Новости, 20.07.2023
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14:52 20.07.2023 (обновлено: 16:11 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать - РИА Новости, 20.07.2023
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:52
2023-07-20T16:11
в мире
россия
великобритания
ричард мур
мария захарова
британская разведывательная служба mi6
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской разведкой, лучше следить за своими сотрудниками. Она разместила фото офицера безопасности британского посольства в Москве, сфотографированного в компании мужчины в футболке с символом Z. Фотографию она сопроводила подписью, в которой напомнила, что "на днях глава MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой". "Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", - добавила она.
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в мире, россия, великобритания, ричард мур, мария захарова, британская разведывательная служба mi6, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Ричард Мур, Мария Захарова, Британская разведывательная служба MI6, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать

Захарова призвала главу MI6 Мура следить за своими сотрудниками вместо агитации россиян

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской разведкой, лучше следить за своими сотрудниками.
Она разместила фото офицера безопасности британского посольства в Москве, сфотографированного в компании мужчины в футболке с символом Z. Фотографию она сопроводила подписью, в которой напомнила, что "на днях глава MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой".
"Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", - добавила она.
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В миреРоссияВеликобританияРичард МурМария ЗахароваБританская разведывательная служба MI6Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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