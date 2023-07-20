https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать - РИА Новости, 20.07.2023
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:52
2023-07-20T14:52
2023-07-20T16:11
в мире
россия
великобритания
ричард мур
мария захарова
британская разведывательная служба mi6
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале посоветовала главе МI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с британской разведкой, лучше следить за своими сотрудниками. Она разместила фото офицера безопасности британского посольства в Москве, сфотографированного в компании мужчины в футболке с символом Z. Фотографию она сопроводила подписью, в которой напомнила, что "на днях глава MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой". "Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", - добавила она.
https://ria.ru/20230604/rossiya-1876113945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, ричард мур, мария захарова, британская разведывательная служба mi6, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Ричард Мур, Мария Захарова, Британская разведывательная служба MI6, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова вновь обратилась к главе MI6, призвавшему россиян сотрудничать
Захарова призвала главу MI6 Мура следить за своими сотрудниками вместо агитации россиян