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Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья
Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья - РИА Новости, 20.07.2023
Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:29
2023-07-20T13:29
2023-07-20T14:00
экономика
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья.Ограничения действуют с марта 2022 года. Их ввели в ответ на санкции для "обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности".В рамках указа № 100 правительство приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. Среди них телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и другие. Запрет не касается продукции, перемещаемой через границу для личного пользования.Документ также предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на товары или сырье, определенные кабмином.Правительство уточняло, что действие ограничений распространяется на все зарубежные страны, кроме государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
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экономика, россия, владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья
Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья до конца 2025 года
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья.
Ограничения действуют с марта 2022 года. Их ввели в ответ на санкции для "обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности".
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В рамках указа № 100 правительство приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. Среди них телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и другие. Запрет не касается продукции, перемещаемой через границу для личного пользования.
Документ также предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на товары или сырье, определенные кабмином.
Правительство уточняло, что действие ограничений распространяется на все зарубежные страны, кроме государств ЕАЭС
, Абхазии
и Южной Осетии
.
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